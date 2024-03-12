Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич повідомив, що Аріельсон, Джаред Хаса і Михайло Хромей поповнили склад його команди.

"Ми завершили селекційну роботу, підписавши вчора останніх новачків: бразильця Аріельсона, француза Джареда Хасу та вихованця прикарпатського футболу Михайла Хромея. Вони провели в складі Карпат лише по кілька тренувань у загальній групі, а зараз важливо підтягнути їхню спортивну форму до рівня решти одноклубників, в активі яких повноцінні етапи підготовки.

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Планую, що всі новобранці сьогодні зіграють по тайму в контрольному матчі (проти Агронома з Тернопільської області – прим.).

Прихід Аріельсона повинен значно загострити конкуренцію в нападі. Все ж, поки що Карпатам важко даються голи. "Коником" Джареда Хаси є не тільки швидкість, а й відмінні антропометричні дані. Вони стануть в пригоді як у жорсткій боротьбі на підступах до штрафного майданчика, так і у верхових дуелях", – цитує Мирона Маркевича Sport.ua.

Аріельсон першу частину сезону 2023/24 провів у Поліссі на правах оренди з Крузейро. Джаред Хаса був вільним агентом після відходу з Маккабі Петах-Тікви, а 20-річний центральний хавбек Михайло Хромей прийшов на правах оренди з Шахтаря.

Нагадаємо, осінню частину сезону Першої ліги Карпати завершили лідером групи А. Перший матч чемпіонату у 2024 році "зелено-білі" зіграють 23 березня проти Полтави.

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