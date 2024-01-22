Прес-служба Металурга оголосила про трансфер 20-річного гравця. Запорізький клуб та Карпати узгодили оренду Дмитра Іродовського терміном на один рік.

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У львів'ян буде змога викупити півзахисника. Утім, сума угоди не розголошується. У поточному сезоні Дмитро Іродовський відіграв 15 матчів у Першій лізі, а також 3 матчі у Другій лізі, в яких відзначився двома голами.

Нагадаємо, у весняній частині чемпіонату Карпати зіграють у чемпіонській групі та поборються за вихід в УПЛ. Перший матч "леви" проведуть 23 березня 2024 року проти Полтави.

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