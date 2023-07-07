Карпати оголосили про літніх новачків – одразу 16 гравців посилили склад львів'ян
Низка футболістів приєдналися до команди Мирона Маркевича.
Карпати активно готуються до нового сезону і працюють над посиленням складу. Головний тренер львів'ян Мирон Маркевич отримав одразу 16 нових гравців.
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Як інформує офіційний сайт клубу, Карпати підписали воротаря, сім захисників, сім півзахисників та одного нападника. До команди приєдналися:
Андрій Кожухар – воротар;
Богдан Векляк – захисник;
Петро Долгов – захисник;
Олександр Мизюк – захисник;
Павло Полегенько – захисник;
Богдан Порох – захисник;
Юрій Романюк – захисник;
Тимофій Сухар – захисник;
Єгор Демченко – півзахисник;
Єгор Картушов – півзахисник;
Владислав Клименко – півзахисник;
Ян Костенко – півзахисник;
Кирило Матвєєв – півзахисник;
Євген Підлепенець – півзахисник;
Едуардо Сантос Соарес – півзахисник;
Ігор Невес Алвес – нападник.
Всі футболісти беруть участь у тренувальних зборах команди на Закарпатті та готуються до старту нового сезону. Перша ліга стартує 28 липня. Підопічні Мирона Маркевича зіграють проти Хуста в першому турі.
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