Карпати активно готуються до нового сезону і працюють над посиленням складу. Головний тренер львів'ян Мирон Маркевич отримав одразу 16 нових гравців.

"Почуваюсь, наче вдома": легенда Карпат підтвердив повернення у львівський клуб

Як інформує офіційний сайт клубу, Карпати підписали воротаря, сім захисників, сім півзахисників та одного нападника. До команди приєдналися:

Андрій Кожухар – воротар;

Богдан Векляк – захисник;

Петро Долгов – захисник;

Олександр Мизюк – захисник;

Павло Полегенько – захисник;

Богдан Порох – захисник;

Юрій Романюк – захисник;

Тимофій Сухар – захисник;

Єгор Демченко – півзахисник;

Єгор Картушов – півзахисник;

Владислав Клименко – півзахисник;

Ян Костенко – півзахисник;

Кирило Матвєєв – півзахисник;

Євген Підлепенець – півзахисник;

Едуардо Сантос Соарес – півзахисник;

Ігор Невес Алвес – нападник.

Всі футболісти беруть участь у тренувальних зборах команди на Закарпатті та готуються до старту нового сезону. Перша ліга стартує 28 липня. Підопічні Мирона Маркевича зіграють проти Хуста в першому турі.

"Із Ростова приїхали "казаки" з автоматами": екс-кіпер Зорі став віце-чемпіоном світу і пояснює, що таке сокка