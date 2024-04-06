"У мене закінчувався контракт з Карпатами. Це було, коли ми перейшли в дубль, U-21. Пам'ятаю, я якраз тоді зламав ногу. Було трошки дивно, тому що ніхто до мене не телефонував, ніхто не питав, як у мене справи.

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За тиждень, коли я мав знімати гіпс, до мене зателефонував колишній президент команди, чи хто він був, я не пам'ятаю. Він не спитав, як у мене справи, як я почуваюся. Він спитав перш за все, чи я хочу підписати новий контракт, і сказав, що мені треба приїхати на базу, щоб обговорити це.

Мене це здивувало одразу, але, чесно кажучи, на той час у мене не було якихось інших думок, ніж продовжити контракт з клубом. Проте, коли я зняв гіпс, коли я приїхав на базу, мені було озвучено контракт, який мене не задовольняв. Я тоді все обговорював зі своїм батьком, але на той момент його не було в країні.

Я нашому президенту сказав... Ну, він не був президентом, я можу помилятися. Це був Смалійчук. Я йому сказав: "Почекайте тиждень-другий. Приїде мій батько, ми сядемо з вами й обговоримо контракт". Він сказав: "Добре, немає проблем жодних". Натомість мене покликав наш тренер і сказав, що я не в команді, я не можу тренуватися з ними, не маю права їхати на ігри. Я можу приїжджати на базу, бігати по колу, тренуватися в залі.

У мене залишалось близько півтора року контракту. Мені було дуже цікаво, тому що в нас були хороші позиції в U-21, у нас була хороша команда. Я був зацікавлений в тому, щоб продовжувати свої тренування, ігри, щоб розвиватися як футболіст. Коли батько приїхав, я сконтактувався зі Смалійчуком. Батько пішов до нього в кабінет. Смалійчук сказав, що якщо він не підпише контракт, то... Він поставив мені ультиматум. І все, якось після того ми порадилися, і я не бачив свого майбутнього з такою людиною на посаді.

Ті півтора року, які я просидів, могли стати фатальними. Вони могли просто перекреслити школу, U-19 і т. д. Тоді в мене не було можливостей, не було спілкування, не було знайомств. Думки, щоб залишити футбол, в мене, звичайно, не було. Я щодня працював понаднормово. Знайшов собі індивідуального тренера і крок за кроком рухався до того, щоб покращитися та змінилу команду, – сказав Желізко у коментарі YouTube-каналу "Трендець".

Нагадаємо, з Карпат Іван перейшов у чеську Карвіну. Далі була латвійська Вальмієра, з якої серпні 2023 року українець перейшов у Лехію, підписавши контракт до літа 2027 року. У поточному сезоні 23-річний хавбек провів за польський клуб 21 матч, в яких забив 2 голи.

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