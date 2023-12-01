Карпати офіційно відпустили двох бразильців
11:18 - Читать на русском
"Леви" провели невелику чистку складу перед початком зимового трансферного вікна.
Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про відхід одразу двох бразильців – Едуардо Соареса та Крістіана Ноту.
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Зазначається, що "зелено-білі" припинили за обопільною згодою дію орендного договору Ноту з бразильським Понте-Прета, тож гравець повернеться на батьківщину. Едуардо ж після розірвання угоди стане вільним агентом.
Додамо, що у першій частині сезону Крістіан Ноту відіграв 8 матчів за Карпати, у яких відзначився одним м'ячем. Едуардо зіграв за "левів" один поєдинок.
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