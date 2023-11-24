Перша ліга, 18-й тур

Карпати – Нива Т – 3:0

Голи: Картушов, 65, Невеш, 78, Чачуа, 89

Вилучення: Танчак (Нива), 84

Буковина – Поділля – 0:2

Голи: Войтиховський, 16, Костенко, 78

Нива Бузова – Епіцентр – 0:2

Голи: Гірний, 34, 77

Прикарпаття – Агробізнес – 2:0

Гол: Хома, 43, Француз, 78

Хуст – Металіст – 1:2

Голи: Василинець, 82 – Габріел Гомеш, 3, Луців, 57 (пен)

Карпати частіше володіли м'ячем, але довго нічого не створювали. Ба більше, Нива небезпечно огризалася. Мудрий, зокрема, не зумів акцентовано пробити з району одинадцятиметрової позначки. Львів'яни могли забивати в кінці першого тайму – Механів врятував після удару Костенка впритул. Вже у компенсований час тернополяни дивом відбилися. Невеш не реалізував вихід віч-на-віч, а за мить, вигравши другий поверх, бразилець влучив у стійку. Бабгло опинився першим на добиванні, але кіпер гостей виконав ще один суперсейв.

Після перерви картина суттєво не змінилась. Карпати створювали небезпеку після стандартів, один з яких завершився красивим голом Картушова. Останній замінив у перерві Костенка. Єгор ідеально виконав штрафний удар, призначений за фол проти Невеша. Згодом львів'янам вдалося подвоїти перевагу завдяки фейлу Механіва, який подарував м'яч Невешу. Бразилець технічно перекинув воротаря Ниви.

Гостям ще й довелося догравати у меншості після вилучення Танчака, який не дозволив Демченку вибігти на побачення з кіпером. Карпати дуже швидко скористалися чисельною більшістю, Чачуа встановив остаточний рахунок матчу – 3:0. Отже, перша у таблиці команда Маркевича набрала 45 очок. Нива ж опустилась на 8-му сходинку і не зуміла пробитися до чемпіонської групи.

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