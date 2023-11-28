"Зміни у складі? Поки що ми нікого не відпускаємо, крім двох бразильців. А так всі 22 січня збираються, і ми починаємо перший етап підготовки у Львові. А далі час покаже.

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Зрозуміло, що вся боротьба за вихід в УПЛ ще попереду. Ще є 10 матчів. У Карпат є певний гандикап, але ми будемо налаштовувати всіх футболістів і себе на те, що вся боротьба ще попереду. Я би дуже просив не записувати нас, що ми чемпіони світу і так далі. Це дуже важливо. Ми програли Епіцентру і, напевно, мої коментарі вже бачили. Вже нам вішали медалі на шию, і от отримали, як кажуть, по вухах. Тому вся боротьба попереду. Ми будемо серйозно готуватися. Завдання – не просто вийти в УПЛ, а посісти перше місце", – пояснив Маркевич на прес-конференції.

Наразі у заявці Карпат троє бразильців, але навряд щось загрожує позиціям найкращого бомбардира Ігора Невеша (8 голів+один асист у 18 матчах). Вочевидь, "леви" попрощаються з хавбеком Едуардо Соаресом (45 хвилин за півсезону) і нападником Крістіаном Ноту (8 матчів, один гол).

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