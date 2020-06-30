Для Львова важливо, аби Карпати були і грали в УПЛ, – Садовий

Мер Львова Андрій Садовий розповів, чому Карпати не зможуть розраховувати на фінансову допомогу від міста.

"До мене приходив сьогоднішній власник частини акцій Карпат. Я дав чітке розуміння – для Львова принципово важливо, щоб Карпати були і грали у вищому дивізіоні. Ми готові допомагати всім, чим можемо, але ми не маємо права фінансувати професіональні футбольні клуби. Ми підтримуємо дитячий футбол.

Карпати офіційно попрощались з двома гравцями

Тому стоїть завдання, щоб власники знайшли розуміння, а футболісти мали гарантоване фінансування. А власників там двоє: Смалійчук, здається, прізвище першого, потім є Коломойський, який володіє другою частиною через інші структури.

У нас немає таких планів, тому що сьогодні ми бачимо, що відбувається через коронавірус. У нас надходження впали дуже серйозно. Ми хотіли виступити в статусі гаранта пошуку компромісу, і створення народної команди, включити місто. Але на сьогодні це навряд чи можливо, враховуючи, що власники між собою поки що шукають діалог. Знайдуть – будемо підтримувати і робити все необхідне", – поділився Садовий у коментарі YouTube-каналу Львівської міськради.

Додамо, що Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що матч проти азовців офіційно скасований. Існує ризик, що "левам" взагалі доведеться знятися з поточного розіграшу УПЛ.

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