Бразильський півзахисник Крістіан Ноту Соуза продовжить кар'єру у Карпатах, повідомляє офіційний сайт "левів".

Перша ліга: Карпати завдяки дебютантам вийшли в лідери, чергова поразка Металіста

23-річний вінгер, який належить Понте-Преті, виступатиме за команду Мирона Маркевича на правах оренди до кінця сезону з правом викупу.

Нагадаємо, Крістіан вже встиг зіграти за Карпати у матчі 6-го туру Першої ліги, і відзначився голом через хвилину після виходу на поле.

"Безумовно, це був дебют мрії. Мені вдалося швидко порозумітися з партнерами. Можу назвати себе працьовитим футболістом, який б'ється за кожен м'яч. У мене є один футбольний кумир – це Неймар. А ще у Бразилії мене називали Вінісіусом. Я маю багато працювати, щоб досягнути великих успіхів у футболі", – сказав Соуза.

Нагадаємо, Карпати після 6-ти турів лідирують у турнірній таблиці групи А Першої ліги, набравши 16 очок.