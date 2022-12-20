Карпати проявляють серйозний інтерес до півзахисника Металіста Єгора Картушова, повідомляє FootBoom.

Карпати оголосили трансферні плани – чітко визначений пріоритет у боротьбі за УПЛ

"Леви" ведуть боротьбу за путівку в еліту українського футболу, тож мають намір взимку підсилити свій склад. Наразі невідомо, на яких умовах може відбутися трансфер – контракт 31-річного хавбека з харків'янами чинний до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, у поточному сезоні Картушов провів за Металіст 12 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах