Львовский клуб планирует усиление перед стартом второй части сезона.

Карпаты проявляют серьезный интерес к полузащитнику Металлиста Егору Картушову, сообщает FootBoom.

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"Львы" ведут борьбу за путевку в элиту украинского футбола, поэтому намерены зимой усилить свой состав. Пока неизвестно, на каких условиях может состояться трансфер – контракт 31-летнего хавбека с харьковчанами действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, в текущем сезоне Картушов провел за "Металлист" 12 матчей, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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