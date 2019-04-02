Карпати – Ворскла: перша післяматчева прес-конференція Косовського у статусі керманича полтавців

Виконувач обов’язків головного тренера Ворскли Віталій Косовський прокоментував розгромну поразку своєї команди від Карпат.

"Неприємно пропускати чотири м’ячі, але скажу, що Карпати – хороший суперник з індивідуально сильними гравцями. Сьогодні нам було важко. Ми припустились двох помилок у першому таймі, а в другому їх було ще більше. Нічого не поробиш. Будемо працювати та рухатися вперед.

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Я б не сказав, що на полі немає лідера – він є. Можливо, в певній мірі психологічний стан у гравців зараз не на тому рівні. Ми працюємо, я розумію, що потрібно робити. Ми рухаємось у правильному напрямку, тому я знаю точно, що колектив є, і з цими гравцями ми будемо рухатись вперед.

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Мабуть, все таки присутнє було хвилювання за результат. На початку гри у нас був момент, якби ми забили гол, то ситуація була б іншою. Важко, коли пропускаєш м’ячі, тоді потрібно вмикати характер і демонструвати морально-вольові якості", – цитує Косовського офіційний сайт Карпат.