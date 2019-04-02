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Карпати – Ворскла: перша післяматчева прес-конференція Косовського у статусі керманича полтавців

20:21 789 Читать на русском
Карпати – Ворскла: перша післяматчева прес-конференція Косовського у статусі керманича полтавців
Віталій Косовський / Карпати

Виконувач обов’язків головного тренера Ворскли Віталій Косовський прокоментував розгромну поразку своєї команди від Карпат.

26’ Крістіан Понде
38’ Мар'ян Швед
62’ Мар'ян Швед
70’ Карім Йода
 

"Неприємно пропускати чотири м’ячі, але скажу, що Карпати – хороший суперник з індивідуально сильними гравцями. Сьогодні нам було важко. Ми припустились двох помилок у першому таймі, а в другому їх було ще більше. Нічого не поробиш. Будемо працювати та рухатися вперед.

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Я б не сказав, що на полі немає лідера – він є. Можливо, в певній мірі психологічний стан у гравців зараз не на тому рівні. Ми працюємо, я розумію, що потрібно робити. Ми рухаємось у правильному напрямку, тому я знаю точно, що колектив є, і з цими гравцями ми будемо рухатись вперед.

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Мабуть, все таки присутнє було хвилювання за результат. На початку гри у нас був момент, якби ми забили гол, то ситуація була б іншою. Важко, коли пропускаєш м’ячі, тоді потрібно вмикати характер і демонструвати морально-вольові якості", – цитує Косовського офіційний сайт Карпат.

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Карпати - Ворскла Ворскла Ворскла Віталій Косовський Віталій Косовський
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