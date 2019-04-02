Карпати розгромили Ворсклу в прем'єрному матчі Косовського

Львівські Карпати розтрощили полтавську Ворсклу з рахунком 4:0 у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Команди розпочали матч доволі активно й вже на перших хвилинах обмінялися напівмоментами. Спочатку з лівого флангу небезпечно прострілював Гуцуляк, але на його передачу ніхто не відгукнувся. Ворскла відповіла небезпечніше: Карека обікрав оборонця праворуч і непогано прострілив у район лінії штрафного майданчика, та Кане ударом із льоту влучив у Ковтуна й м'яч полетів на кутовий.

Стартового запалу, однак, вистачило на хвилин 10. Потім почалася традиційна для УПЛ боротьба заради боротьби на неймовірно низьких швидкостях. Періодично змінити такий хід подій намагався Швед. Спочатку "карпатівець" ледь не вискочив віч-на-віч із Шустом після пасу Йода з глибини, але кіпер полтавців вчасно "прочитав" епізод. А на 19-й хвилині Мар'ян пробивав після проходу Мякушка правим флангом, але з його пострілом Шуст впорався.

Натомість Ворскла про атаки взагалі забула й зрештою отримала м'яч у власні ворота. На 26-й хвилині Швед класно кинув у прорив Понде, Крістіан уник офсайду й класно перекинув м'яч через воротаря гостей – 1:0. Поки полтавці намагалися оговтатися, "зелено-білі" вирішили остаточно покласти суперника на лопатки. Спочатку Швед втік в контратаку, але затягнув із ударом і врешті-решті втратив м'яч, а на 38-й хвилині вінгер реабілітувався й подвоїв перевагу. Це Хонгла подав кутовий, а захисники Ворскли запанікували й дозволили Мар'яну спокійно розстріляти Шуста з лінії воротарського – 2:0!

У другій половині гри полтавці спробували переламати хід зустрічі, але їхнім атакам бракувало гостроти. Фактично моментів Ворскла так і не створила за винятком удару Кареки, з яким впорався Кучинський. Поступово львів'яни вирівняли гру, а потім завдали гостям ще двох ударів, які відправили "ворсклян" у нокдаун.

На 62-й хвилині Мар'ян Швед забив гол-близнюк із м'ячем Понде: Йода розрізною передачею вивів лідера атак Карпат на побачення з Шустом, а той елегантно перекинув воротаря. А ще за 6 хвилин у ворота полтавців арбітр Кривушкін призначив одинадцятиметровий, коли Чижов не надто очевидно сфолив проти Понде. До позначки підійшов Карім Йода й впевнено переграв кіпера – 4:0.

Після такого фінальні 20 хвилин поєдинку перетворилися на формальність. Потуг Ворскли не вистачило навіть для м'яча престижу, а ось Карпати, впіймавши кураж, ледь не довели рахунок до відверто непристойного, та своїми нагодами скористатися "зелено-білі" не змогли. Однак, і без цього впевнена перемога львів'ян дозволила їм відірватися від зони перехідних матчів на відстань 4 очок. Наразі Ворскла йде сьомою (29 очок), Карпати – дев'яті (24 бали).