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Карпаты – Ворскла: первая послематчевая пресс-конференция Косовского в качестве наставника Ворсклы

20:21 21 Читати українською
Карпаты – Ворскла: первая послематчевая пресс-конференция Косовского в качестве наставника Ворсклы
Виталий Косовский / Карпаты

Исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал разгромное поражение своей команды от Карпат.

26’ Кристиан Понде
38’ Марьян Швед
62’ Марьян Швед
70’ Карим Йода
 

"Неприятно пропускать четыре мяча, но скажу, что Карпаты – хороший соперник с индивидуально сильными игроками. Сегодня нам было трудно. Мы допустили две ошибки в первом тайме, а во втором их было еще больше. Ничего не поделаешь. Будем работать и двигаться вперед.

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Я бы не сказал, что на поле нет лидера – он есть. Возможно, в определенной степени психологическое состояние у игроков не на том уровне. Мы работаем, я понимаю, что нужно делать. Мы двигаемся в правильном направлении, поэтому я знаю точно, что коллектив есть, и с этими игроками мы будем двигаться вперед.

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Видимо, все же присутствывало волнение за результат. В начале игры у нас был момент, если бы мы забили гол, то ситуация была бы другой. Тяжело, когда пропускаешь мячи, тогда нужно включать характер и демонстрировать морально-волевые качества", – цитирует Косовского официальный сайт Карпат.

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Карпаты - Ворскла Ворскла Ворскла Виталий Косовский Виталий Косовский
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