Карпаты – Ворскла: первая послематчевая пресс-конференция Косовского в качестве наставника Ворсклы

Исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал разгромное поражение своей команды от Карпат.

"Неприятно пропускать четыре мяча, но скажу, что Карпаты – хороший соперник с индивидуально сильными игроками. Сегодня нам было трудно. Мы допустили две ошибки в первом тайме, а во втором их было еще больше. Ничего не поделаешь. Будем работать и двигаться вперед.

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Я бы не сказал, что на поле нет лидера – он есть. Возможно, в определенной степени психологическое состояние у игроков не на том уровне. Мы работаем, я понимаю, что нужно делать. Мы двигаемся в правильном направлении, поэтому я знаю точно, что коллектив есть, и с этими игроками мы будем двигаться вперед.

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Видимо, все же присутствывало волнение за результат. В начале игры у нас был момент, если бы мы забили гол, то ситуация была бы другой. Тяжело, когда пропускаешь мячи, тогда нужно включать характер и демонстрировать морально-волевые качества", – цитирует Косовского официальный сайт Карпат.