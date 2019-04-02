Карпати здобули 250-ту перемогу в чемпіонатах України та перервали рекордну безвиграшну серію у домашніх матчах

Львівські Карпати перемогли Ворсклу у 23 турі УПЛ (4:0).

"Зелені леви" у першому турі другої частини чемпіонату України приймали полтавську Ворсклу. Гра закінчилась перемогою Карпат з рахунком 4:0.

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Зауважимо, що ця звитяга стала для львівської команди ювілейною – 250-ю у чемпіонатах України. Крім того, Карпати перервали рекордну для себе домашню безвиграшну серію. До цього підопічні Фабрі Гонсалеса не могли перемогти суперника у львові впродовж 9 матчів (6 поразок, 3 нічії).

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