Карпати – Ворскла: екс-арбітр ФІФА Ступар вважає неправильним призначення пенальті

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив роботу арбітра матчу 24 туру УПЛ Карпати – Ворскла.

"Не можна вихолощувати силову боротьбу. Кривушкін по-своєму бачить футбол і не розуміє, що Чижов зіграв у дозволених для боротьби рамках. Спершу була гра в м'яч, а вже потім – контакт з ногою Понде. Відбулося ігрове зіткнення, яке не є порушенням правил. Те, що фолу не було, засвідчується хоча б тим, від кого і куди відлетів м'яч.

Карпати – Ворскла – 4:0 – відео голів

Можливо, Кривушкін очікував підказки від асистента Олександра Дашка. Але якщо вона і була – то помилкова, бо одинадцятиметровий Карпати таки пробили. Попри те, що значення в розподілі сил гол з цього пенальті не відіграє, говорити про помилку треба. А якби рахунок був 0:0?", – цитує Ступара ua-football.

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