Карпати – Ворскла – 4:0 – відео голів

Карпати перемогли Ворсклу у 23 турі УПЛ (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – Ворскла.

Карпати на правах господарів активніше розпочали матч, що вилилось у забитий м’яч на 26-й хвилині, відзначився Понде. Згодом Мар’ян Швед подвоїв перевагу своєї команди, а у другому таймі вінгер оформив дубль, зробивши рахунок розгромним. Крапку в матчі поставив Йода, відзначившись з пенальті на 70-й хвилині.

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Впевнена перемога львів'ян дозволила їм відірватися від зони перехідних матчів на відстань 4 очок. Наразі Ворскла йде сьомою (29 очок), Карпати – дев'яті (24 бали).

Гол Понде:

Гол Шведа:

Дубль Шведа:

Гол Йоди: