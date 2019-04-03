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Карпаты – Ворскла: экс-арбитр ФИФА Ступар считает неправильным назначение пенальти

10:41 42 Читати українською
Карпаты – Ворскла: экс-арбитр ФИФА Ступар считает неправильным назначение пенальти
Мирослав Ступар / соцсети

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил работу арбитра матча 24 тура УПЛ Карпаты – Ворскла.

"Нельзя выхолащивать силовую борьбу. Кривушкин по-своему видит футбол и не понимает, что Чижов сыграл в разрешенных для борьбы рамках. Сначала была игра в мяч, а уже потом – контакт с ногой Понде. Состоялось игровое столкновение, которое не является нарушением правил. То, что фола не было, удостоверяется хотя бы тем, от кого и куда улетел мяч.

Карпаты – Ворскла – 4:0 – видео голов

Возможно, Кривушкин ожидал подсказки от ассистента Александра Дашко. Но если она и была – то ошибочная, потому как одиннадцатиметровый "Карпаты" все же пробили. Несмотря на то, что значения в распределении сил гол с этого пенальти не имеет, говорить об ошибке нужно. А если бы счет был 0:0?", – цитирует Ступара ua-football.

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