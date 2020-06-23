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Карпати – Олімпік: Ящишин не хоче проводити матч через сумнівні тести донеччан на коронавірус

23 червня 23:57 - Читать на русском
Карпати – Олімпік: Ящишин не хоче проводити матч через сумнівні тести донеччан на коронавірус
Карпати – Олімпік / Сайт львів'ян

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин розчарований ставленням Олімпіка до перевірки власних гравців на коронавірус.

 

"Зараз ми ніяк не можемо грати з Олімпіком. З однієї простої причини – ми здали сьогодні тести, результати будуть в четвер, 25 червня. Умовно, ми граємо з Олімпіком 25 червня в Луцьку. Команда вирушає на матч, приїжджає до Луцька, приходять результати – один або два позитивні. Що робити в такій ситуації?

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Але є ще один цікавий момент. Якщо я правильно розумію, Олімпік перевірив тільки трьох людей, вони не робили тести всій команді. Коли ми здавали другі тести, у нас були виявили позитивні результати. Через два дні ми зробили тести для всієї команди, знайшли, що у нас 26 хворих.

Якщо ми хочемо, наприклад, обдурити коронавірус, і хочемо не отримати результати, а отримати негативні результати – це можна зробити, звичайно. А якщо ми хочемо знати, хто у нас дійсно несе загрозу іншим, тоді треба робити тести для всієї команди", – заявив Ящишин в коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, через спалах CОVID-19 у Олімпіку, поєдинок 27-го туру УПЛ проти Карпат було перенесено. Сьогодні виявилося, що повторні тести всіх трьох інфікованих гравців донеччан негативні.

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Теги
Карпати - Олімпік Карпати Карпати Олімпік Олімпік Ростислав Ящишин коронавірус
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