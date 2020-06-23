Карпаты – Олимпик: Ящишин не хочет проводить матч из-за сомнительных тестов дончан на коронавирус

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин разочарован отношением Олимипка к проверке собственных игроков на коронавирус.

"Сейчас мы никак не можем играть с Олимпиком. По одной простой причине – мы сдали сегодня тесты, результаты будут в четверг, 25 июня. Условно, мы играем с Олимпиком 25 июня в Луцке. Команда отправляется на матч, приезжает в Луцк, приходят результаты – один или два положительных. Что делать в такой ситуации?

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Но есть еще один интересный момент. Если я правильно понимаю, Олимпик проверил только трех человек, они не делали тесты всей команде. Когда мы сдавали вторые тесты, у нас были обнаружили положительные результаты. Через два дня мы сделали тесты для всей команды, нашли, что у нас 26 больных.

Если мы хотим, например, обмануть коронавирус, и хотим не получить результаты, а получить отрицательные результаты – это можно сделать, конечно. А если мы хотим знать, кто у нас действительно несет угрозу другим, тогда надо делать тесты для всей команды", – заявил Ящишин в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, из-за вспышки CОVID-19 в Олимпике, поединок 27-го тура УПЛ против Карпат был перенесен. Сегодня оказалось, что повторные тесты всех трех инфицированных игроков дончан отрицательные.

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