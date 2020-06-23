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Інфіковані коронавірусом гравці Олімпіка пройшли повторне тестування – відомі результати

11:58 - Читать на русском
Інфіковані коронавірусом гравці Олімпіка пройшли повторне тестування – відомі результати
Олімпік / ФК Олімпік

Генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов прокоментував ситуацію зі спалахом COVID-19 у донецькій команді.

"Перед поїздкою до Луцька команда здала тести. По приїзду почали приходити результати, які повідомили, що троє хлопців мають позитивні тести. Найцікавіше, що після приїзду до Києва всі побігли в клініку робити нові тести.

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І що ми отримуємо? Нам приходять негативні тести трьох футболістів. Коли ми спілкувалися, вони говорили, що жодних симптомів немає, температури і слабкості немає. Не буду грішити на лабораторію, але не буває так, що у людей ідеальне здоров'я, а вони отримують такі результати. Відразу сказали перевіритися в будь-який інший лабораторії, нейтральній.

Ми зателефонували в УАФ і нам порадили іншу клініку, де ми вже втретє проведемо аналізи. Ми ще раз їх перевіримо. Якщо все повториться, підемо перевірятися всією командою.

Ми поки хлопцям заборонили перетинатися і збиратися на тренування. Сказали їм перебувати вдома. За підсумками нових результатів ми або всією командою йдемо здавати тести знову і йдемо на карантин, або, якщо результат не повторюється, – готуємося до матчу з Ворсклою. Упевнений, що матч у Полтаві відбудеться", – сказав Антонов у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, через спалах CОVID-19 у Олімпіку, поєдинок 27-го туру УПЛ проти Карпат було перенесено. Зустріч з Ворсклою запланована на 28 червня.

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Теги
Олімпік Олімпік Олексій Олексій Антонов коронавірус
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