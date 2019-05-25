Десна — Арсенал-Київ – 1:0 – відео голів та огляд матчу

Чернігівська Десна здобула перемогу у домашньому матчі 31-го туру УПЛ проти Арсенала-Київ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Десна, яка не має особливої турнірної мотивації, вдома приймала Арсенал-Київ. Вже на 7-ій хвилині господарі отримали право на пробиття пенальті, але Денис Фаворов влучив у стійку. Команда з Чернігова продовжила натиск на ворота киян. Його логічним підсумком став красивий гол Богданова на 31-ій хвилині. Півзахисник чудовим ударом з дальної відстані не залишив шансів Підківці.

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У другому таймі глядачі так і не побачили активних спроб Арсенала виправити ситуацію. Команда показала вкрай мляву гру в атаці і покинула Чернігів без очків.

Після звітної гри Десна наздогнала Ворсклу на вершині другої шістки УПЛ, а київський Арсенал знову опустився на останню сходинку таблиці.