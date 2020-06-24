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Карпати – Львів: дербі офіційно перенесли в інше місто

15:00 - Читать на русском
Карпати – Львів: дербі офіційно перенесли в інше місто
Карпати – Львів: матч пройде у Луцьку / ФК Карпати

Поєдинок 28 туру УПЛ між львівськими командами буде зіграний у Луцьку.

 

Львівське дербі, яке заплановане на 27 червня, перенесене з міста Лева у Луцьк. Стадіон Авангард заявлений на сезон 2019/20 у статусі резервної арени Карпат, інформує офіційний сайт "зелено-білих".

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Рішення про зміну місця проведення гри було прийняте через епідеміологічну ситуацію у Львівській області, де кількість інфікованих COVID-19 постійно зростає.

Як відомо, після поновлення чемпіонату України Карпати ще не зіграли жодного матчу через велику кількість випадків коронавірусу у таборі "зелено-білих". До слова, саме львівські команди замикають турнірну таблицю УПЛ.

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Теги
Львів Львів Карпати - Львів Авангард Луцьк Карпати Карпати УПЛ
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