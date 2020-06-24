Карпаты – Львов: дерби официально перенесли в другой город

Поединок 28 тура УПЛ между львовскими командами будет сыгран в Луцке.

Львовское дерби, которое запланировано на 27 июня, перенесено из города Льва в Луцк. Стадион Авангард заявлен на сезон 2019/20 в статусе резервной арены Карпат, информирует официальный сайт "зелено-белых".

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Решение об изменении места проведения игры было принято из-за эпидемиологической ситуации во Львовской области, где количество инфицированных COVID-19 постоянно растет.

Как известно, после возобновления чемпионата Украины Карпаты еще не сыграли ни одного матча из-за большого количества случаев коронавируса в лагере "зелено-белых". К слову, именно львовские команды замыкают турнирную таблицу УПЛ.

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