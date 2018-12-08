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Карпати – Динамо: післяматчева прес-конференція Олега Бойчишина

18:03 958 Читать на русском
Карпати – Динамо: післяматчева прес-конференція Олега Бойчишина
Олег Бойчишин / ФК Карпати

Головний тренер львів'ян поспілкувався з журналістами після розгромної поразки Карпат від Динамо (0:4).

"Якщо відкинути невтішний результат і оцінювати гру загалом, то я не вважаю, що ми сильно поступились грою Динамо. Змазана кінцівка пов'язана з тим, що загубили концентрацію та контроль над грою. Було бажання забити гол у ворота Динамо, а в результаті пропустили ще двічі.

Карпати – Динамо – 0:4 – відео голів

Нам не вистачило холоднокровності у завершенні атак. Звичайно, ми розуміли, що зараз в Динамо не час для експериментів і вони будуть грати на перемогу.

Подальші плани? У нас буде розмова з керівництвом. 3 січня команда повернеться до роботи", – цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.

Карпати – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 4
Динамо
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Карпати - Динамо Карпати Карпати Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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