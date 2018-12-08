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Карпати – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

17:11 262 Читать на русском
Карпати – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
Олександр Хацкевич / фото: ФК Карпати

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Карпатами (4:0).

"Була хороша, відкрита гра з боку обох команд, з моментами біля воріт і господарів, і гостей. Але наша майстернність у завершальній стадії сьогодні була вищою. Другий тайм взагалі сподобався, адже ми строго зіграли у захисті. Так, пропустили одну контратаку – без помилок не буває, але головне, що дуже ефективно зіграли в атаці.

Карпати – Динамо – 0:4 – відео голів

Напруга була лише після стандартних положень. І у першому таймі львів’яни на контратаках добре вибігали вперед. Зрозуміло, що були вільні зони, адже обидві команди старалися грати на атаку – це радує.

Оцінити дії Бєсєдіна? Найголовніше – що він вже функціонально витрумує темп гри. Зрозуміло, що нападник має забивати, і такі моменти, як у нього був на початку другого тайму, нападник зобов’язаний реалізовувати. Над цим потрібно працювати, і лише через роботу прийдуть і голи", – цитує білоруського фахівця прес-служба киян.

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Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 4
Динамо
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Карпати - Динамо Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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