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Карпати – Динамо – відео голів

15:45 2587 Читать на русском
Карпати – Динамо – відео голів
Карпати – Динамо – відео голів / Фото ФК Динамо

Динамо перемагає Карпати у 18 турі УПЛ. Дивіться відео голів матчу Карпати – Динамо.

У матчі 18-го туру чемпіонату України Динамо завітало в гості до львівських Карпат.

Карпати – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

На 28-й хвилині арбітр призначив стандарт біля воріт Карпат. Пробивати штрафний взявся лідер киян Віктор Циганков і не схибив. М'яч залетів точно у дев'ятку, без шансів для голкіпера.

Після перерви Віктор подвоїв перевагу киян у поєдинку.

Карпати – Динамо: відео гола Циганкова

Карпати – Динамо: відео гола Циганкова

Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 4
Динамо
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