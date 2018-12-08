Карпати – Динамо – відео голів

Україна — 15:54 2417
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Динамо розтрощило Карпати, здобувши свою 600-у перемогу в історії УПЛ – Циганков оформив хет-трик
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Шальке – Борусія Д: стартові склади на матч Бундесліги, Коноплянка розпочинає в запасіНімеччина — 15:41 57
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Рибалка забив дебютний гол за Сівасспор у сезоні та допоміг команді обіграти ГезтепеТуреччина — 15:11 478
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Герої та пам'ятні моменти рурського дербі, або Очікування чергової феєрії Коноплянки проти Борусії Д в ювілейному матчіНімеччина — 12:25 1012
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Кейлор Навас хоче покинути Реал – Лунін отримає шанс у МадридіІспанія — 12:02 1104
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