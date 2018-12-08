Карпати – Динамо – відео голів

Динамо перемагає Карпати у 18 турі УПЛ. Дивіться відео голів матчу Карпати – Динамо.

У матчі 18-го туру чемпіонату України Динамо завітало в гості до львівських Карпат.

Карпати – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

На 28-й хвилині арбітр призначив стандарт біля воріт Карпат. Пробивати штрафний взявся лідер киян Віктор Циганков і не схибив. М'яч залетів точно у дев'ятку, без шансів для голкіпера.

Після перерви Віктор подвоїв перевагу киян у поєдинку.

Карпати – Динамо: відео гола Циганкова