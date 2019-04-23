Карпати – Чорноморець і ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 25-го туру чемпіонату України Карпати приймають Чорноморець, Олімпік зіграє з Арсеналом-Київ, а Ворскла поміряється силами з Десною. Анонс та прогноз на матчі читайте на Футбол 24.
Карпати – Чорноморець
23 квітня, 18:00, Львів, стадіон "Україна"
Головний арбітр: Микола Балакін (Київ)
Телетрансляція на телеканалі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"
Для Карпат у поточному сезоні завдання не змінюється: потрібно завершити чемпіонат над зоною перехідних матчів. Поки що команда тримається поставленої мети, маючи перевагу в три очки над десятим Олімпіком, але донеччани цілком могли наздогнати "левів" після їх поразки Десні в минулому турі. З Чорноморцем буде не набагато легше, хоча той і впав на останню сходинку в турнірній таблиці. До зони плей-офф одеситам не вистачає всього одного залікового балу, тому вони повинні битися у Львові до останнього.
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Ігрова форма Карпат доволі неоднозначна. Навесні "зелено-білі" перемогли лише Ворсклу, відвантаживши їй вісім голів у двох поєдинках – а от в інших чотирьох вони програвали або розписували нічию, забивши всього два м'ячі. Чорноморець же непогано розпочав, розбивши на виїзді Львів та давши кілька непоганих матчів, але швидко посипався – Арсенал-Київ та Олександрія закотили в Одесі по три м'ячі, а в минулому турі очки у "моряків" відібрав Олімпік. Більше права на помилку підопічні Ангела Червєнка не мають.
"Родзинки" матчу:
– Чорноморець найбільшої домашньої поразки в чемпіонатах зазнав саме від Карпат – причому в поточному сезоні (0:5).
– Чорноморець не перемагає у чемпіонаті впродовж 5-ти ігор (2 нічиї, 3 поразки)
– Карпати найбільшу виїзну перемогу в чемпіонатах здобули саме над Чорноморцем (5:0).
– Домашня безпрограшна серія Карпат проти Чорноморця триває 7 ігор (4 перемоги, 3 нічиї)
Кадрова ситуація
Дискваліфіковані: немає
Травмовані: Де Камарго (Карпати)
Під питанням: Нестеров – Голіков, Гошкодеря
Відсутні з інших причин: Мегреміч (в дублі через непорозуміння з керівництвом по фінансових питаннях) – Міщенко (в дублі через результативні помилки в обороні)
Орієнтовні склади на матч Карпати – Чорноморець
Карпати: Кучинський – Ковтун, Гуйє, Сандохадзе – Мякушко, Онгла, Йода, Ді Франко, Гуцуляк – Швед, Понде
Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Трубочкін, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов
Прогноз Футбол 24 – 2:1
Олімпік – Арсенал-Київ
23 квітня, 17:00, Київ, стадіон імені В. В. Лобановського
Головний арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків)
Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"
Олімпік після 12-матчевої безпереможної серії залишився без тренера, хоча й не дуже бажав його відходу – В'ячеслав Шевчук прийняв рішення сам. Поки незрозуміло, наскільки воно своєчасне та вдале, адже до рятівної дев'ятої сходинки в таблиці три очки; команда або отримає психологічне піднесення від призначення нового коуча, або ж програє перший поєдинок, відпустить Карпати й змириться з участю в плей-офф за УПЛ. Так чи інакше, перервати жахливу серію "олімпійці" забов'язані за будь-яких умов. Коли, як не зараз?
Гай: Підйом Арсенала-Київ не повинен сковувати Олімпік
Щоправда, Арсенал-Київ вже далеко не хлопчик для биття. В останніх п'яти матчах підопічні Ігора Леонова тричі перемогли, оформили нічию з Ворсклою у надважливій для неї грі, а поступилися лише Динамо. Олімпік також опинився у списку жертв "канонірів", зазнавши мінімальної поразки у березні. У минулому турі кияни прибили Ворсклу та покинули останню сходинку в турнірній таблиці, але Чорноморець знаходиться всього в одному заліковому балі позаду. Відрив у чотири пункти стане вагомою заявкою на плей-офф, тому сьогодні Арсенал-Київ повинен битися до останнього.
"Родзинки" матчу:
– Безвиграшний клубний рекордний серіал Олімпіка триває 12 матчів (6 нічиїх, 6 поразок)
– Олімпійці можуть пропустити в УПЛ 100-й гол на своєму полі (ще один м'яч).
– Дебют в ролі головного тренера Олімпіка Ігоря Климовського.
Кадрова ситуація
Дискваліфіковані: Кадимян (Арсенал-Київ)
Травмовані: Еногела, Балашов (обидва – Олімпік)
Під питанням: Махновський (Олімпік)
Орієнтовні склади на матч Олімпік – Арсенал-Київ
Олімпік: Халімі – Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Вантух – Кольцов, Політило, Гай – Матар, Дегтярьов, Тейшейра
Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Сагуткін, Вакуленко, Дубінчак – Оріховський, Танковський – Калітвінцев, Домбровський, Мудрик – Мезу
Прогноз Футбол 24 – 1:1
Ворскла – Десна
23 квітня, 19:30, Полтава, стадіон ім. О. Бутовського
Головний арбітр: Володимир Новохатній (Київ)
Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"
Нинішня Ворскла – це катастрофа. Полтавська команда програла п'ять із семи весняних матчів, не вигравши жодного, залишившись поза межами верхньої шістки та вилетівши з Кубку від представника першої ліги. Загальна статистика ще більш жахлива: починаючи з 8 листопада, "зелено-білі" здобули всього дві перемоги в чотирнадцяти поєдинках у всіх турнірах при загальному рахунку 27:3. Тим не менш, у другій шістці колектив Віталія Косовського досі тримається впевнено – найближчий переслідувач перебуває на дев'ятій позиції й відстає на п'ять очок.
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Десна випереджає Ворсклу на стільки ж. Проваливши початок весняної частини чемпіонату та вилетівши з боротьби за єврокубки, чернігівці нарешті завелися, в останніх двох турах розбивши Олімпік та Карпати. Загалом "сіверяни" виглядають найбільш збалансованою та сильною командою у нижній половині таблиці – вона точно не повинна була опинитися тут, якби не провальний старт.
"Родзинки" матчу:
– Полтавці не знають радості домашніх перемог 4 матчі поспіль (1 нічия, 3 поразки)
– Ворскла на своєму полі не забиває голів у Чемпіонаті протягом 411 хвилин.
– Десна в гостях не програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 6-ти ігор (3 перемоги, 3 нічиї)
– Чернігівський клуб в гостях зберігає свої ворота "сухими" з 9 грудня впродовж 300 хвилин.
Кадрова ситуація
Дискваліфіковані: Пердута, Сапай (Ворскла)
Травмовані: немає
Під питанням: Чижов, Шехіч (Ворскла)
Орієнтовні склади на матч Ворскла – Десна
Ворскла: Шуст – Саків, Чеснаков, Даллку, Артур – Мисик, Габелок – Кобахідзе, Шарпар, Ребенок – Коломоєць
Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін – Огіря, Богданов – Старенький, А. Фаворов, Картушов – Безбородько
Прогноз Футбол 24 – 0:2