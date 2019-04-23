Карпати – Чорноморець і ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 25-го туру чемпіонату України Карпати приймають Чорноморець, Олімпік зіграє з Арсеналом-Київ, а Ворскла поміряється силами з Десною. Анонс та прогноз на матчі читайте на Футбол 24.

Карпати – Чорноморець

23 квітня, 18:00, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Микола Балакін (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Для Карпат у поточному сезоні завдання не змінюється: потрібно завершити чемпіонат над зоною перехідних матчів. Поки що команда тримається поставленої мети, маючи перевагу в три очки над десятим Олімпіком, але донеччани цілком могли наздогнати "левів" після їх поразки Десні в минулому турі. З Чорноморцем буде не набагато легше, хоча той і впав на останню сходинку в турнірній таблиці. До зони плей-офф одеситам не вистачає всього одного залікового балу, тому вони повинні битися у Львові до останнього.

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Ігрова форма Карпат доволі неоднозначна. Навесні "зелено-білі" перемогли лише Ворсклу, відвантаживши їй вісім голів у двох поєдинках – а от в інших чотирьох вони програвали або розписували нічию, забивши всього два м'ячі. Чорноморець же непогано розпочав, розбивши на виїзді Львів та давши кілька непоганих матчів, але швидко посипався – Арсенал-Київ та Олександрія закотили в Одесі по три м'ячі, а в минулому турі очки у "моряків" відібрав Олімпік. Більше права на помилку підопічні Ангела Червєнка не мають.

"Родзинки" матчу:

– Чорноморець найбільшої домашньої поразки в чемпіонатах зазнав саме від Карпат – причому в поточному сезоні (0:5).

– Чорноморець не перемагає у чемпіонаті впродовж 5-ти ігор (2 нічиї, 3 поразки)

– Карпати найбільшу виїзну перемогу в чемпіонатах здобули саме над Чорноморцем (5:0).

– Домашня безпрограшна серія Карпат проти Чорноморця триває 7 ігор (4 перемоги, 3 нічиї)

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: немає

Травмовані: Де Камарго (Карпати)

Під питанням: Нестеров – Голіков, Гошкодеря

Відсутні з інших причин: Мегреміч (в дублі через непорозуміння з керівництвом по фінансових питаннях) – Міщенко (в дублі через результативні помилки в обороні)

Орієнтовні склади на матч Карпати – Чорноморець

Карпати: Кучинський – Ковтун, Гуйє, Сандохадзе – Мякушко, Онгла, Йода, Ді Франко, Гуцуляк – Швед, Понде

Чорноморець: Литовченко – Рижук, Грачов, Трубочкін, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Олімпік – Арсенал-Київ

23 квітня, 17:00, Київ, стадіон імені В. В. Лобановського

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Олімпік після 12-матчевої безпереможної серії залишився без тренера, хоча й не дуже бажав його відходу – В'ячеслав Шевчук прийняв рішення сам. Поки незрозуміло, наскільки воно своєчасне та вдале, адже до рятівної дев'ятої сходинки в таблиці три очки; команда або отримає психологічне піднесення від призначення нового коуча, або ж програє перший поєдинок, відпустить Карпати й змириться з участю в плей-офф за УПЛ. Так чи інакше, перервати жахливу серію "олімпійці" забов'язані за будь-яких умов. Коли, як не зараз?

Гай: Підйом Арсенала-Київ не повинен сковувати Олімпік

Щоправда, Арсенал-Київ вже далеко не хлопчик для биття. В останніх п'яти матчах підопічні Ігора Леонова тричі перемогли, оформили нічию з Ворсклою у надважливій для неї грі, а поступилися лише Динамо. Олімпік також опинився у списку жертв "канонірів", зазнавши мінімальної поразки у березні. У минулому турі кияни прибили Ворсклу та покинули останню сходинку в турнірній таблиці, але Чорноморець знаходиться всього в одному заліковому балі позаду. Відрив у чотири пункти стане вагомою заявкою на плей-офф, тому сьогодні Арсенал-Київ повинен битися до останнього.

"Родзинки" матчу:

– Безвиграшний клубний рекордний серіал Олімпіка триває 12 матчів (6 нічиїх, 6 поразок)

– Олімпійці можуть пропустити в УПЛ 100-й гол на своєму полі (ще один м'яч).

– Дебют в ролі головного тренера Олімпіка Ігоря Климовського.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Кадимян (Арсенал-Київ)

Травмовані: Еногела, Балашов (обидва – Олімпік)

Під питанням: Махновський (Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Арсенал-Київ

Олімпік: Халімі – Ксьонз, Гришко, Снурніцин, Вантух – Кольцов, Політило, Гай – Матар, Дегтярьов, Тейшейра

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Сагуткін, Вакуленко, Дубінчак – Оріховський, Танковський – Калітвінцев, Домбровський, Мудрик – Мезу

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Ворскла – Десна

23 квітня, 19:30, Полтава, стадіон ім. О. Бутовського

Головний арбітр: Володимир Новохатній (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Нинішня Ворскла – це катастрофа. Полтавська команда програла п'ять із семи весняних матчів, не вигравши жодного, залишившись поза межами верхньої шістки та вилетівши з Кубку від представника першої ліги. Загальна статистика ще більш жахлива: починаючи з 8 листопада, "зелено-білі" здобули всього дві перемоги в чотирнадцяти поєдинках у всіх турнірах при загальному рахунку 27:3. Тим не менш, у другій шістці колектив Віталія Косовського досі тримається впевнено – найближчий переслідувач перебуває на дев'ятій позиції й відстає на п'ять очок.

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Десна випереджає Ворсклу на стільки ж. Проваливши початок весняної частини чемпіонату та вилетівши з боротьби за єврокубки, чернігівці нарешті завелися, в останніх двох турах розбивши Олімпік та Карпати. Загалом "сіверяни" виглядають найбільш збалансованою та сильною командою у нижній половині таблиці – вона точно не повинна була опинитися тут, якби не провальний старт.

"Родзинки" матчу:

– Полтавці не знають радості домашніх перемог 4 матчі поспіль (1 нічия, 3 поразки)

– Ворскла на своєму полі не забиває голів у Чемпіонаті протягом 411 хвилин.

– Десна в гостях не програє в УПЛ протягом рекордних для клубу 6-ти ігор (3 перемоги, 3 нічиї)

– Чернігівський клуб в гостях зберігає свої ворота "сухими" з 9 грудня впродовж 300 хвилин.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Пердута, Сапай (Ворскла)

Травмовані: немає

Під питанням: Чижов, Шехіч (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Десна

Ворскла: Шуст – Саків, Чеснаков, Даллку, Артур – Мисик, Габелок – Кобахідзе, Шарпар, Ребенок – Коломоєць

Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін – Огіря, Богданов – Старенький, А. Фаворов, Картушов – Безбородько