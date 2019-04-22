Гай: Підйом Арсенала-Київ не повинен сковувати Олімпік

Півзахисник Олімпіка Олексій Гай поділився очікуваннями від матчу 25 туру УПЛ проти Арсенала-Київ.

"Арсенал зараз знаходиться на підйомі. Вони покинули останнє місце. Цю команду потрібно побоюватися. При цьому їхній підйом, у жодному разі, не повинен нас сковувати. Я відчуваю, що наша невдала серія перерветься, і станеться це найближчим часом.

"Не можу сказати, що Росія – агресор". Олексій Гай – про війну на Донбасі та звинувачення в сепаратизмі

Якщо не забивати голів, то розраховувати на перемогу неможливо, а з цим у нас є проблеми. У кожній грі ми створюємо моменти, але нам не вистачає холоднокровності при їхній реалізації. Це те, над чим нам варто працювати", – цитує Гая офіційний сайт Олімпіка.