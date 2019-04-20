Кучинський: Інколи дякую Мякушку і Шведу, що граю з ними в одній команді

Воротар Карпат Максим Кучинський поділився враженнями від гри партнерів по команді Мар'яна Шведа та Сергія Мякушка.

"Насправді я не знав про той факт, що був найстаршим гравцем у складі Карпат в матчі проти Десни. На полі не замислювався про такі речі. Вважаю, що для воротаря 30 років – це не вік.

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Якщо задумуватися, то в цьому контексті не забуду слова Анатолія Безсмертного, який тренував мене у Полтаві: "Хлопці, ви не встигнете оглянутися, як треба вже буде закінчувати". Я прийшов до Полтави у 23 роки. Пролетіло 7 років, а я не помітив, як це сталося.

За той час, що ми разом граємо в одній команді, я вже більш-менш звик до Шведа. Загалом можу сказати, що знаю, куди він битиме. Намагаюся читати, відгадувати... Зізнаюся, що Шведу і Мякушку я інколи кажу: "Дякую за те, що граю з вами в одній команді".

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Коли б’є Мяка і м’яч летить у ворота, то це взагалі нереально. У Мар’яна також чудово вдається. Головне – не зупинятися і постійно тренуватися. Сподіваюся, що скоро його удар взагалі неможливо буде відбити", – поділився Кучинський в інтерв'ю офіційному сайту Карпат.

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