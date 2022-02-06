"Якщо відверто, то рік-два ще міг спокійно пограти на високому рівні, проте пропозиція Кривбасу мене дуже зацікавила, і я практично відразу погодився.

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Йдеться про роботу селекціонером клубу, який має амбітні плани. Зараз, як кажуть, входжу в курс справ, але мені все дуже подобається. Це новий виклик, і я сподіваюсь, що не підведу", – сказав Карноза у коментарі Meta Ratings.

До слова, Кривбас пішов на зимову паузу на другій сходинці турнірної таблиці Першої ліги – від Металіста криворіжці відстають на 11 очок.

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