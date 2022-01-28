"Завершую кар'єру – це остаточне рішення. Чому так рано? Надійшла хороша пропозиція від хорошого клубу на хорошу посаду, залишусь у футбольній сфері. Мені це цікаво.

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Поки не називатиму клуб і посаду. Найближчими днями я буду офіційно затверджений.

Чи задоволений кар'єрою? Хотілося б пограти за збірну України. У Європі – не можу сказати, що дуже. Могло бути краще, а могло й гірше. Якби не завадили травми, гадаю, могло бути й краще. Але я задоволений тим, як склалася кар'єра, ні на що не нарікаю", – сказав Карноза у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Артур встиг пограти за Дніпро, Нафтовик-Укрнафту, Севастополь, Карпати, Чорноморець, СК Дніпро-1, Минай та Кривбас. Останнім його клубом був Альянс. Також виступав за юнацькі та молодіжні збірні України.

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