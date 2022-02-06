Карноза стал селекционером Кривбасса
Экс-хавбек Днепра, Карпат и еще ряда клубов Артур Карноза принял предложение криворожцев.
"Если откровенно, то год-два еще мог спокойно поиграть на высоком уровне, однако предложение Кривбасса меня очень заинтересовало, и я практически сразу согласился.
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Речь идет о работе селекционером клуба, у которого амбициозные планы. Сейчас, как говорится, вхожу в курс дел, но мне очень нравится. Это новый вызов, и я надеюсь, что не подведу», – сказал Карноза в комментарии Meta Ratings.
К слову, Кривбасс ушел на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги – от Металлиста криворожцы отстают на 11 очков.
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