"Если откровенно, то год-два еще мог спокойно поиграть на высоком уровне, однако предложение Кривбасса меня очень заинтересовало, и я практически сразу согласился.

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Речь идет о работе селекционером клуба, у которого амбициозные планы. Сейчас, как говорится, вхожу в курс дел, но мне очень нравится. Это новый вызов, и я надеюсь, что не подведу», – сказал Карноза в комментарии Meta Ratings.

К слову, Кривбасс ушел на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги – от Металлиста криворожцы отстают на 11 очков.

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