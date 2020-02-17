Каргбо: Сподіваюсь, Динамо допоможе мені потрапити у збірну Бельгії

Новоспечений нападник Динамо Ібрагім Каргбо поділився амбітними планами у київському клубі.

"Я грав за молодіжку збірної Бельгії, але, звичайно, хотів би і за головну команду. Для цього мені потрібно більше часу і більше ігрової практики. Сподіваюся, завдяки Динамо це вийде – мене помітять і запросять.

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Якщо не вийде з Бельгією, чи виступатиму за Сьєрра-Леоне? Так, звичайно. Я тоді скажу: "Будь ласка, дозвольте мені грати за мою рідну країну", – розповів Каргбо для YouTube-каналу Xsport.

Нагадаємо, 20-річний форвард у поточному сезоні не має права виступати за столичну команду, адже вже був заграний за два клуби.

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