toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

Каргбо: Сподіваюсь, Динамо допоможе мені потрапити у збірну Бельгії

17 лютого 08:56 2059 Читать на русском
Каргбо: Сподіваюсь, Динамо допоможе мені потрапити у збірну Бельгії
Ібрагім Каргбо / Фото з відкритих джерел

Новоспечений нападник Динамо Ібрагім Каргбо поділився амбітними планами у київському клубі.

"Я грав за молодіжку збірної Бельгії, але, звичайно, хотів би і за головну команду. Для цього мені потрібно більше часу і більше ігрової практики. Сподіваюся, завдяки Динамо це вийде – мене помітять і запросять.

"Я був просто в шоці": Каргбо відреагував на заборону грати за Динамо до кінця сезону

Якщо не вийде з Бельгією, чи виступатиму за Сьєрра-Леоне? Так, звичайно. Я тоді скажу: "Будь ласка, дозвольте мені грати за мою рідну країну", – розповів Каргбо для YouTube-каналу Xsport.

Нагадаємо, 20-річний форвард у поточному сезоні не має права виступати за столичну команду, адже вже був заграний за два клуби.

"Вражаючий трансфер у топ-клуб": європейські ЗМІ про новачка Динамо – син скандального гравця забивав Англії

blog_ava
Лунін провів другий найгірший матч у кар'єрі, а його "відкривач" розкрив трансферні секрети українця
17 лютого
6506
Теги
Динамо Динамо Бельгія Бельгія Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
44
хв
Атлетіко
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук