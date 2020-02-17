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Каргбо: Надеюсь, Динамо поможет мне попасть в сборную Бельгии

08:56 23 Читати українською
Каргбо: Надеюсь, Динамо поможет мне попасть в сборную Бельгии
Ибрагим Каргбо / Фото из открытых источников

Новоиспеченный нападающий Динамо Ибрагим Каргбо поделился амбициозными планами в киевском клубе.

"Я играл за молодежку сборной Бельгии, но, конечно, хотел бы и за главную команду. Для этого мне нужно больше времени и больше игровой практики. Надеюсь, благодаря Динамо это получится – меня заметят и пригласят.

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Если не получится с Бельгией, буду ли выступать за Сьерра-Леоне? Да конечно. Я тогда скажу: "Пожалуйста, позвольте мне играть за мою родную страну", – рассказал Каргбо для YouTube-канала Xsport.

Напомним, 20-летний форвард в текущем сезоне не имеет права выступать за столичную команду, ведь уже был заигран за два клуба.

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Динамо Киев Динамо Киев Бельгия Бельгия Ибрагим Каргбо Ибрагим Каргбо
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