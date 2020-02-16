"Я був просто в шоці": Каргбо відреагував на заборону грати за Динамо до кінця сезону

Нападник Динамо Ібрагім Каргбо сподівається, що йому вдасться зіграти за "біло-синіх" ще до закінчення поточного сезону.

"Я взагалі нічого не знав про це. Я дізнався тільки від батька, який подзвонив мені. Я запитав у нього, як таке взагалі можливо? Він сказав, що це закон УЄФА про те, що ти не можеш змінити три клуби. Але як? Якщо я був без клубу до цього.

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Я дуже сподіваюся, що юристи Динамо подбають про моє швидке повернення. Я вірю, що все закінчиться. Я хочу грати за Динамо, хочу показати, що в Динамо прийшов новий Ібра. Сподіваюся, що вдасться зіграти раніше травня.

Я був просто в шоці, ми поїхали до Туреччини, у нас були збори з командою, все було добре, а вийшло ось так", – цитує Каргбо xsport.ua.

Нагадаємо, за правилами УЄФА, гравець не може виступати за три клуби протягом одного сезону. Каргбо розпочав сезон у бельгійському Руселаре, за який зіграв 3 матчі, а згодом перейшов у аматорський клуб Льєрс Кампензонен – у складі цієї команди форвард забив 2 голи у 10 матчах.

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