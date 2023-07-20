У 2019 році форвард Нанта Еміліано Сала здійснював трансфер у Кардіфф Сіті. Після схвалення угоди від УЄФА гравець вирушив на приватному літаку через Ла-Манш, однак до Уельсу так і не долетів. Через авіакатастрофу, в якій гравець загинув, Кардіфф довгий час відмовлявся виплачувати Нанту 15 млн фунтів за трансфер Сали.

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У зв'язку з цим Нант подав на валлійський клуб скаргу до ФІФА, яка постановила, що Кардіфф зобов'язаний заплатити Нанту за перехід гравця.

У середу, 19 липня, Кардіфф повідомив, що виплатив другий і третій транші за трансфер Еміліано Сали. Однак валлійський клуб, як і раніше, сподівається, що зможе притягнути Нант до відповідальності. "Судове рішення про відповідальність Нанта за авіакатастрофу так і не було винесено. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб притягнути винних до відповідальності. З нетерпінням чекаємо розгляду у французькому суді наступного року", – йдеться в офіційній заяві Кардіффа.

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