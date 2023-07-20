В 2019 году форвард Нанта Эмилиано Сала совершал трансфер в Кардифф Сити. После одобрения сделки от УЕФА игрок отправился на частном самолёте через Ла-Манш, однако до Уэльса так и не долетел. Из-за авиакатастрофы, в которой игрок погиб, Кардифф долгое время отказывался выплачивать Нанту 15 млн фунтов за трансфер Салы.

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В связи с этим Нант подал на валлийский клуб жалобу в ФИФА, которая постановила, что Кардифф обязан заплатить Нанту за переход игрока.

В среду, 19 июля, Кардифф сообщил, что выплатил второй и третий транши за трансфер Эмилиано Салы. Однако валлийский клуб по-прежнему надеется, что сможет привлечь Нант к ответственности. "Судебное решение об ответственности Нанта за авиакатастрофу так и не было вынесено. Мы продолжаем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности. С нетерпением ждем разбирательства во французском суде в следующем году", – говорится в официальном заявлении Кардиффа.

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