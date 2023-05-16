Кардіфф подав позов до комерційного суду Нанта через своїх французьких адвокатів Олів'є Луазона і Лор-Анн Монтіньї.

Як інформує L'Équipe, валлійський клуб вимагає 100 мільйонів євро плюс відсотки як компенсацію за "понесені збитки".

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Кардіфф також вимагає відшкодування першої частини суми трансферу за Салу плюс відсотки за "репутаційні збитки", доводячи загальну суму до 110 мільйонів євро. До того ж ця сума може збільшитися, якщо Кардіфф "буде змушений оплатити інші трансферні платежі".

Валлійський ґрунтується на своєму аналізі очікуваних голів і очікуваних очок – прихід Сали в команду дозволив би набрати команді на 2 очки більше за необхідних для утримання клубу в Прем'єр-лізі щонайменше ще на один сезон.

Також боси валлійців не були задоволені агентом загиблого форварда Віллі Маккеєм, чий син Марк мав мандат на продаж Сали в Прем'єр-лігу.

L'Équipe зв'язався з юристами Нанта, які запевнили журналістів у тому, що позов Кардіффа буде відхилено. "Апеляції Кардіффа були відхилені всюди, в яку б інстанцію клуб не звертався. Але вони вирішили продовжити цей фарс", – зазначили адвокати Нанта.

Судове слухання відбудеться 22 червня.

Нагадаємо, що в січні 2019-го Кардіфф придбав у Нанта нападника Еміліано Салу. Коли контракт уже було підписано, гравець загинув в авіакатастрофі дорогою з Франції до Англії.

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