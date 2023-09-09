Збірна України в рамках 4-го туру відбору до Євро-2024 зіграє зі збірною Англії. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Протистояння збірної України з Англією – доволі сумна історія. У дев'яти зустрічах "синьо-жовті" здобули лишень одну перемогу (в далекому 2009-му), двічі зігравши внічию й забивши всього три голи. Зачепитись за очки у грі з "трьома левами" не вдається з 2013 року...

Україна – Англія: де дивитися матч відбору Євро-2024

До того ж, у цих поєдинках Україна регулярно потрапляє в дивні історії. То арбітри не зарахують гол Девіча, то Дніпро-Арену на 10 років відсторонять від матчів збірної, то тренер у нас працює аж на трьох посадах одразу. А тепер ми змушені приймати британців у Вроцлаві, де місцеві ультрас протестують проти українських біженців – втім, Олександр Усик якісь два тижні тому отримав тут шалену підтримку.

Тягатись зі збірною Англії у відбіркових турнірах дуже важко навіть грандам. Що вже говорити про Україну. Тим не менш, кожна невдача у поєдинках з "трьома левами" страшно бісить українських фанів – не в останню чергу через безапеляційність поразок. Втім, будь-яка чорна серія рано чи пізно має завершитись.

Тим паче, що Англія вмотивована так собі. Підопічні Гарета Саутгейта за чотири тури набрали 12 очок, забивши 15 голів при одному пропущеному – вони лідирують у групі, а відрив від третього місця становить аж 9 залікових балів (щоправда, італійці мають у запасі два матчі). Нині вже немає різниці, яку позицію посяде збірна – перше чи друге – а тому де-факто можна говорити про кваліфікацію британців на Євро.

Повірити в якийсь інший підсумок відбору нереально. А от у виїзну осічку англійців віриться завжди – достатньо згадати недавній обгазон у Будапешті, коли угорці перемогли з рахунком 4:0 (щоправда, у Лізі націй, але грала основа). З кризовими італійцями в другому таймі теж виникли серйозні проблеми, і навіть перший тайм проти Північної Македонії чимось нагадував наші муки в Скоп'є.

Англія вмикає повну потужність лишень на окремих відрізках, а, значить, у збірної України будуть шанси. До того ж, у "трьох левів" є певні пробоїни в заявці – через травми довелося відмовитись від Гріліша, Трента, Шоу, Стоунза, Мінгза і Джеймса. Замінити їх зможуть інші зірки (зокрема, Джуд і Меддісон), але вищезазначених лідерів все одно не вистачатиме. Зрештою, коли в обороні грає Магуайр, завжди можна сподіватись на сенсацію.

А якщо серйозно, то сьогодні було б непогано згадати весняну зустріч на Вемблі. Так, острів'яни легко нас переїхали, покаравши за сирий тактичний план Ротаня – однак в його основі лежала правильна ідея. З англійцями намагалися працювати без остраху, з володінням у центрі поля та сміливим пресингом.

У Лондоні "синьо-жовтих" згубило постійне стягування гравців у зону м'яча без відкривань попереду, а також проблеми на флангах. Особливо важко було зліва, де Мудрик лишень імітував допомогу в обороні (і взагалі не був ефективним у пресингу). У подальших матчах такої жахливої картини вже не виникало – як у Мудрика, так і у збірної України.

Під керівництвом Сергія Реброва наша національна команда заграла значно цікавіше. По-перше, тактична модель стала гнучкою й враховувала особливості футболістів. Наприклад, у схемі 4-2-3-1 Циганков грав як на фланзі, так і "десяткою" (пресингуючи в одній лінії з Довбиком). Ярмоленко часто відкривався у центрі, Судаков починав просування з позиції фулбека, а Степаненко прикривав Тимчика.

По-друге, Україна на чолі з Ребровим вміло адаптувалась під невдалі старти матчів. Знаходились ефективні рішення як в межах однієї схеми, так і внаслідок замін з перебудовами. Показовим став поєдинок у Скоп'є, де збірна програла перший тайм з рахунком 0:2 – а завершила матч перемогою. Такого в історії "синьо-жовтих" не траплялось 23 роки.

Втім, тривожили проблеми під пресингом. Навіть карлики з Мальти сміливо накривали нашу команду, легко тримаючи її на дистанції – не кажучи вже про Північну Македонію та Німеччину. Так, Україна адаптувалась, але у Бремені й Скоп'є тиск суперників конвертувався у голи. І це неабияк тривожить перед протистоянням з Англією.

Хоча навесні британці не так вже й сильно душили "синьо-жовтих", більше користуючись позиційними провисаннями та помилками захисників. Їх виникало багато – і вони були різноплановими. Десь траплялися звичайні привози, а десь сипалась вся структура оборони. Ця вразливість змушує Україну обережніше ставитись до власних володінь.

З цим, до речі, проблем на Вемблі не було. Україна тримала м'яч багато і впевнено. Не вистачало тільки відкривань, але під керівництвом Сергія Реброва можна сподіватись на покращення. Загалом помітно, що у збірної з'явився сучасний тренерський штаб – так, проблеми на полі все одно виникають, однак зараз існує стійка впевненість у здатності їх вирішити.

Певне занепокоєння викликає кадрова ситуація. Одразу 10 футболістів з нашої заявки не набрали в поточному сезоні хоча б 50% від доступних ігрових хвилин. Серед них – Зінченко, Миколенко, Яремчук, Степаненко, Судаков і Мудрик. Маліновського взагалі не викликали, а Шапаренко з Тимчиком травмувались. Ярмоленко ж тільки-но повернувся з лазарету й поки не тренувався у загальній групі.

Втім, цих футболістів є ким замінити. Циганков може повернутись на позицію вінгера (плюс є Зубков), Довбик з Ванатом виграли конкуренцію у Яремчука, а замість Шапаренка викликали перевіреного Піхальонка. В теорії, лівим захисником може зіграти Матвієнко – тоді в центрі оборони вийдуть Забарний і Попов. Щодо гри Зінченка питань взагалі немає, та і Судаков повернувся ефектно.

Словом, варіативність у збірної України широка. Подивимось, як нею розпорядиться Сергій Ребров. Легкої прогулянки ніхто не обіцяв, але боятися грандів теж немає сенсу. Україна, за великим рахунком, нічого не втратить у сьогоднішньому матчі – наші ключові битви попереду.

А от сенсація у Вроцлаві серйозно б підвищила шанси на вихід у Євро напряму...

Орієнтовні склади на матч Україна – Англія

Україна: Бущан – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Судаков, Степаненко, Зінченко – Циганков, Довбик, Мудрик

Англія: Пікфорд – Вокер, Геї, Магуайр, Чілвелл – Хендерсон, Беллінгем, Райс – Сака, Кейн, Меддісон

Прогноз "Футбол 24"

Очевидно, що збірна Англії – фаворит. У команди Гарета Саутгейта шалений запас міцності як по кадрах, так і по грі. До того ж, лідери "трьох левів" перебувають у прекрасній формі.

У магічного Беллінгема 5 голів і асист у чотирьох матчах за Реал, Кейн зробив 3+1 за Баварію в трьох, Меддісон з 2+2 б'є рекорди АПЛ – за останні 5 років ніхто не забивав стільки голів ударами з дистанції. А ще варто згадати про класний старт від Райса та Саки. Навіть останній сейв Пікфорда змушує тремтіти.

Прогнозувати поразку нудно, а перемогу – наївно. Втім, за нічию нашій команді зачепитись до снаги. Як ми вже писали, Англія при всій своїй монструозній статистиці теж мала проблеми у відборі, та і загалом британці на виїзді завжди дають шанси суперникам. За останні два роки у підопічних Гарета Саутгейта відбирали очки чехи, поляки й угорці – хіба українці гірші?

У нас зібралася доволі цікава команда, яка демонструє симпатичний і тактично грамотний футбол. Поєдинок проти Німеччини показав, що Україна готова чіплятись за результат у матчах з грандами – хоча подальші поєдинки довели, що без пропущених голів не обійдеться. Але й забивають "синьо-жовті" регулярно.

З огляду на вищезазначені фактори, ми ризикнемо заявити, що нічия у сьогоднішній зустрічі цілком реальна.

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