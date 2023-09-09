Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які можуть вийти на поле у матчі відбору Євро-2024 проти Англії.

Керманич "синьо-жовтих" сформував остаточну заявку з 23 футболістів, інформує офіційний сайт УАФ.

Україна – Англія: де дивитися матч відбору Євро-2024

Зі складу довелося відсіяти Олександра Тимчика, Олександра Зубкова та Олександра Піхальонка. Про відсутність захисника Динамо було відомо заздалегідь, оскільки він отримав травму. Натомість тішить прізвище капітана Андрія Ярмоленка, який у останні дні посилено набирав форму після пошкодження.

Заявка збірної України на матч проти Англії

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Єгор Назарина, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Матч відбору до Євро-2024 Україна – Англія відбудеться сьогодні, 9 вересня, у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Англія виграла всі 4 поєдинки і очолює групу С, маючи 12 очок. Україна у трьох матчах набрала 6 балів і йде другою. У Італії та Північної Македонії по 3 пункти, але "Скуадра Адзурра" зіграла на матч менше.

Україна – Англія: анонс матчу відбору Євро-2024