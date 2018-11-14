Караваєв зізнався, що Шевченко готує нові тактичні схеми у грі збірної України

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про підготовку команди до найближчих матчів проти Словаччини та Туреччини.

"Андрій Миколайович сказав нам ще перед початком занять, що ми постараємося зіграти іншу розстановку. Ми це відпрацьовували на тренуванні.

Шевченко: У збірну України має приїжджати людина з мотивацією, а не щоб отримати місце в складі

Звичайно, до нового звикати непросто, так як ми награвали раніше інші схеми. Але у нас є час: один матч – офіційний, інший – товариський, ми задачу вже виконали, тому можна експериментувати.

Постараємося щось нове внести, щоб у нас був більш різноманітний набір тактик", – цитує Караваєва ТК Футбол.

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй (16 листопада), а також спаринг проти Туреччини (20 листопада).

Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню