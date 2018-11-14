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Караваєв зізнався, що Шевченко готує нові тактичні схеми у грі збірної України

09:19 186 Читать на русском
Караваєв зізнався, що Шевченко готує нові тактичні схеми у грі збірної України
Олександр Караваєв / Фото ФФУ

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про підготовку команди до найближчих матчів проти Словаччини та Туреччини.

"Андрій Миколайович сказав нам ще перед початком занять, що ми постараємося зіграти іншу розстановку. Ми це відпрацьовували на тренуванні.

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Звичайно, до нового звикати непросто, так як ми награвали раніше інші схеми. Але у нас є час: один матч – офіційний, інший – товариський, ми задачу вже виконали, тому можна експериментувати.

Постараємося щось нове внести, щоб у нас був більш різноманітний набір тактик", – цитує Караваєва ТК Футбол.

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй (16 листопада), а також спаринг проти Туреччини (20 листопада).

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
2
дн
:
11
год
:
59
хв
Україна
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Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Словаччина - Україна Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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