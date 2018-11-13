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Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню

10:57 2251 Читать на русском
Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню
Мар'ян Швед / Фото ФК Карпати

Дебютанти збірної України пройшли традиційну посвяту в національну команду.

Новачки збірної України хавбек Мар'ян Швед та захисник Віталій Миколенко продемонстрували свої вокальні здібності на посвяті у національну команду, повідомляє видання FootballHub.

Збірна України зібралася у Києві

Дебютанти виконали відому українську пісню "Червона рута".

Сподіваємось, що на полі за збірну вони покажуть вищий рівень, ніж у караоке.

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 офіційні матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй, а також спаринг проти Туреччини.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
3
дн
:
9
год
:
34
хв
Україна
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Теги
Україна Україна Збірна України Мар'ян Швед Мар'ян Швед Відеоновини Віталій Миколенко Віталій Миколенко Словаччина - Україна
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