Швед і Миколенко заспівали на посвяті в збірну відому українську пісню

Дебютанти збірної України пройшли традиційну посвяту в національну команду.

Новачки збірної України хавбек Мар'ян Швед та захисник Віталій Миколенко продемонстрували свої вокальні здібності на посвяті у національну команду, повідомляє видання FootballHub.

Збірна України зібралася у Києві

Дебютанти виконали відому українську пісню "Червона рута".

Сподіваємось, що на полі за збірну вони покажуть вищий рівень, ніж у караоке.

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 офіційні матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй, а також спаринг проти Туреччини.