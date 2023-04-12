Схоже, у захисника Динамо Олександра Караваєва не буде проблем з подальшим працевлаштуванням.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Динамо не планує продовжувати співпрацю одразу з трьома своїми футболістами, контракти яких закінчуються влітку 2023 року – Денисом Бойком, Беніто та Олександром Караваєвим.

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За інформацією FootBoom, останній все ж має шанси залишитись у київському клубі – фінальне рішення щодо 30-річного футболіста наразі не прийняте. Є велика ймовірність, що ближче до кінця сезону йому запропонують нову угоду.

Однак, якщо цього не станеться, то Караваєв має одразу декілька варіантів продовження кар'єри – інтерес до його персони проявляють декілька клубів з Європи та два представники УПЛ.

Нагадаємо, Олександр – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру. За головну команду "гірників" не зіграв жодного матчу (відправлявся в оренду у Севастополь, Зорю та Фенербахче). В Динамо перейшов у 2019 році з Зорі. У поточному сезоні провів за киян 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. За збірну України у 47 поєдинках відзначився двічі. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

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