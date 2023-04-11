Стало відомо, що влітку Динамо попрощається з Денисом Бойком, контракт якого завершується влітку. Така ж доля чекає ще Олександра Караваєва та Беніто. З ними угоди, найімовірніше, теж не продовжуватимуть, повідомляє Динамо Киев Inside.

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Окрім цього, джерело запевняє, що влітку кількох гравців (25+ років), у яких солідна зарплатня та не найкраща результативність, поставлять перед непростим вибором – суттєво урізати заробіток або піти з команди. Керівництво клубу хоче надалі брати курс на омолодження.

Нагадаємо, Динамо наразі йде четвертим у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Шахтарю, який лідирує, на 7 залікових пунктів.

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