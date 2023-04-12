Похоже, у защитника Динамо Александра Караваева не будет проблем с дальнейшим трудоустройством.

Накануне СМИ сообщили, что Динамо не планирует продлевать сотрудничество сразу с тремя своими футболистами, контракты которых заканчиваются летом 2023 года – Денисом Бойко, Бенито и Александром Караваевым.

Динамо планирует революцию: трем игрокам укажут на дверь, еще нескольким поставят ультиматум

По информации FootBoom, последний все же имеет шансы остаться в киевском клубе – финальное решение по 30-летнему футболисту пока не принято. Есть большая вероятность, что ближе к концу сезона ему предложат новое соглашение.

Однако, если этого не произойдет, то Караваев имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры – интерес к его персоне проявляют несколько клубов из Европы и два представителя УПЛ.

Напомним, Александр – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру. За главную команду "горняков" не сыграл ни одного матча (отправлялся в аренду в Севастополь, Зарю и Фенербахче). В Динамо перешел в 2019 году из Зари. В текущем сезоне провел за киевлян 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. За сборную Украины в 47 поединках отличился дважды. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

Усе почалося із шантажу Динамо, або Чому Цітаішвілі не став динамівським Мудриком