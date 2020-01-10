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Гармаш дебютував за Різеспор – команда втратила перемогу на останніх хвилинах матчу проти Акхісара

17:54 1063 Читать на русском
Гармаш дебютував за Різеспор – команда втратила перемогу на останніх хвилинах матчу проти Акхісара
Денис Гармаш дебютував за Різеспор / ФК Різеспор

Український півзахисник провів дебютний матч за свою нову команду.

Товариський матч

Різеспор – Акхісар Беледієспор – 2:2

Голи: Мелняк, 8, Щеповіч, 76 – Нізам, 32, Челенк, 90+2.

Гармаш вийшов у стартовому складі Різеспора на контрольний поєдинок з представником другого за рангом дивізіону чемпіонату Туреччини. Також на полі зі старту з'явився Микола Морозюк. Команда українців відкрила рахунок вже на 8 хвилині – відзначився хорватський захисник Даріо Мелняк. Акхісар зрівняв рахунок на 32 хвилині зусиллями Муси Нізама.

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На 62 хвилині головний тренер Різепора Ісмаїл Картал замінив Гармаша та Морозюка. На 76 хвилині сербський форвард Марко Щеповіч вивів Різеспор вперед, але втримати перевагу команда не змогла – у компенсований до основного час Ерхан Челенк врятував Акхісар від поразки.

Нагадаємо, що після першого кола турецької Суперліги Різеспор посідає 12 місце у турнірній таблиці. Свій перший офіційний матч у 2020 році Різеспор зіграє 20 січня проти Генчлерберлігі.

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Туреччина Товариські матчі Різеспор Різеспор Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Українці за кордоном Денис Гармаш Денис Гармаш Микола Морозюк Микола Морозюк
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