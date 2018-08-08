Караваев: Шахтер стал стимулом для других команд УПЛ

Хавбек Зари Александр Караваев высоко оценил вклад Шахтера в прогресс других команд Премьер-лиги.
"Многие команды, играя на фоне Шахтера в УПЛ, тоже растут, потому что хотят показать себя с лучшей стороны. Фонсека проповедует быстрый, техничный, атакующий футбол, и на фоне других Шахтер выделяется.
Все видят работу Фонсеки. Чемпионства и кубки Шахтера за последние два сезона тому подтверждение", – цитирует Караваева издание sportarena.
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Напомним, тренер Шахтера Паулу Фонсека ранее возглавлял португальскую Брагу, которая является соперником Зари в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Матч Заря – Брага состоится 9 августа в Запорожье. Начало в 21:30.
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