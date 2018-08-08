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Караваев: Шахтер стал стимулом для других команд УПЛ

21:39 127 Читати українською
Караваев: Шахтер стал стимулом для других команд УПЛ
Александр Караваев / Фото matchday.ua

Хавбек Зари Александр Караваев высоко оценил вклад Шахтера в прогресс других команд Премьер-лиги.

"Многие команды, играя на фоне Шахтера в УПЛ, тоже растут, потому что хотят показать себя с лучшей стороны. Фонсека проповедует быстрый, техничный, атакующий футбол, и на фоне других Шахтер выделяется.

Все видят работу Фонсеки. Чемпионства и кубки Шахтера за последние два сезона тому подтверждение", – цитирует Караваева издание sportarena.

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Напомним, тренер Шахтера Паулу Фонсека ранее возглавлял португальскую Брагу, которая является соперником Зари в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч Заря – Брага состоится 9 августа в Запорожье. Начало в 21:30.

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Лига Европы3-й квалиф. раунд, первые матчи

Заря - Брага: Четверг 09 августа 2018

Заря
до матча
22
час
:
41
мин
Брага
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Брага Брага Заря - Брага Заря Заря Александр Караваев Александр Караваев Шахтер Шахтер
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