Караваев: Шахтер стал стимулом для других команд УПЛ

Хавбек Зари Александр Караваев высоко оценил вклад Шахтера в прогресс других команд Премьер-лиги.

"Многие команды, играя на фоне Шахтера в УПЛ, тоже растут, потому что хотят показать себя с лучшей стороны. Фонсека проповедует быстрый, техничный, атакующий футбол, и на фоне других Шахтер выделяется.

Все видят работу Фонсеки. Чемпионства и кубки Шахтера за последние два сезона тому подтверждение", – цитирует Караваева издание sportarena.

Заря может сыграть с РБ Лейпциг или Университатей в плей-офф Лиги Европы

Напомним, тренер Шахтера Паулу Фонсека ранее возглавлял португальскую Брагу, которая является соперником Зари в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч Заря – Брага состоится 9 августа в Запорожье. Начало в 21:30.

Пилот Фонсека, прекрасные стюардессы и двое бритоголовых – Шахтер провел фотосессию на старте сезона