Зоря може зіграти з РБ Лейпциг або Універсітатею у плей-офф Ліги Європи

Ліга Європи — 15:01 2278
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Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19
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Жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи: Маріуполь може зіграти з переможцем пари Ягеллонія – ГентЛіга Європи — 14:55 309
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Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 13:18 4103
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