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Зоря може зіграти з РБ Лейпциг або Універсітатею у плей-офф Ліги Європи

15:01 178 Читать на русском
Зоря може зіграти з РБ Лейпциг або Універсітатею у плей-офф Ліги Європи
Зоря / ФК Зоря

Луганська Зоря в разі перемоги над Брагою у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2018/19 зустрінеться з переможцем пари РБ Лейпциг – Універсітатя.

Луганська Зоря може зустрітись німецьким РБ Лейпциг або румунською Універсітатею. Саме цю пару отримали "чорно-білі" під час жеребкування.

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19

Вже 9 серпня луганці зіграють свій перший матч 3 кваліфікаційного раунду проти португальської Браги в Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь 16 серпня на Стад де Мунісіпал.

Брага: все, що потрібно знати про суперника Зорі у Лізі Європи

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
до матчу
3
дн
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5
год
:
41
хв
Брага
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