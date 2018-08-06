Зоря може зіграти з РБ Лейпциг або Універсітатею у плей-офф Ліги Європи

Луганська Зоря в разі перемоги над Брагою у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2018/19 зустрінеться з переможцем пари РБ Лейпциг – Універсітатя.

Луганська Зоря може зустрітись німецьким РБ Лейпциг або румунською Універсітатею. Саме цю пару отримали "чорно-білі" під час жеребкування.

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19

Вже 9 серпня луганці зіграють свій перший матч 3 кваліфікаційного раунду проти португальської Браги в Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь 16 серпня на Стад де Мунісіпал.

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