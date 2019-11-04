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Караваєв розповів, як Шапаренку вдалося повернутися в основу Динамо

10:30 1714 Читать на русском
Караваєв розповів, як Шапаренку вдалося повернутися в основу Динамо
Микола Шапаренко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Олександр Караваєв після матчу зі Львовом (4:0) не шкодував компліментів своєму одноклубнику Миколі Шапаренку.

11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов
 
11’ Микола Шапаренко
30’ Віктор Циганков
35’ Сергій Сидорчук
82’ Артем Бєсєдін
90+1’ Денис Попов

"Після зборів Шапаренко часто не потрапляв до заявки, не грав, але він молодець. Я з ним розмовляв. Довів усе через дубль. Не опустив руки.

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Грав за дубль, почав там забивати, приносити перемоги. Його повернули в основну команду. Почав потрапляти в заявку. Один матч зіграв дуже добре, у другому забив гол. Молодець. Це те, що потрібно Динамо, коли є характер", – сказав Караваєв.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Шапаренко зіграв за першу команду Динамо лише 2 поєдинки у чемпіонаті України, відзначившись голом у воротах ФК Львів.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Львів Олександр Караваєв Олександр Караваєв Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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